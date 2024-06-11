Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно завершити триваючу війну в Україні, адже вона загрожує всьому європейському континенту.

Про це глава держави сказав під час виступу у Бундестазі 11 червня.

"Ця війна загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна завершить війну на власних умовах.

"Умовах, які зрозуміли будь-якій людині. Звичайній людині на цій землі. Декому здається, що Путін назавжди. І що війна нескінченна. Але це не так. Все це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, рішеннями та успіхом", — сказав він.

Зеленський нагадав німецькому парламенту, як їхню країну розділили на дві частини за результатами Другої світової війни.

"Розділена Німеччина ніколи не була щасливою. Ви це знаєте зі свого досвіду, і тому ви можете зрозуміти нас, українців, чому ми так боремось проти спроб Росії розділити Україну. Чому ми робимо все, абсолютно все, щоб не допустити стіни між частинами нашої держави", — сказав він.

Глава держави нагадав, що на Глобальному саміті миру буде обговорюватись "повне відновлення безпеки та рух до справжнього миру".

"Ми хочемо дати шанс дипломатії й зібрали для цього близько сотні держав. Україна ніколи не покладалась тільки на силу зброї. Так, ми розуміємо проти яких вбивць доводиться сьогодні боротись. І не забудемо, що лише зброя ефективно їх зупиняє і захищає наше життя. Але ми пам'ятаємо також і те, що мир виростає не з пострілів, а з гарантій, з надійних гарантій, що пострілів більше не буде і зло більше не прийде на землю народу, який хотіло його знищити", — резюмував Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.