Сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених відтепер будуть у “Дії”.
Про це повідомляє Мінцифра.
Відомство повідомило про запуск push-сповіщень в “Дії” для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених. Раніше інформування відбувалося через смс.
При цьому вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї — пропонували за гроші “пришвидшити” обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу.
“Щоб захистити сімʼї полонених від дезінформації, відтепер сповіщення з кабінету Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими надходитимуть у “Дію”, — повідомили у Мінцифри.
Як це працює
Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу.
У “Дію” надходять сповіщення про те, що:
- заяву підтвердили
- до справи додали інформацію
- людину звільнили з полону
- Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії.
Рідні зниклих безвісти, військових та цивільних полонених отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в “Дію”, якщо:
- авторизовані в “Дії”
- мають верифіковану картку платника податків
- подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу
Сервіс реалізовано Мінцифрою спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки “Проєкту підтримки Дія”, який впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції.