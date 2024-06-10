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Координаційний штаб надсилатиме сповіщення родинам полонених та зниклих безвісти через Дію — Мінцифра
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Координаційний штаб надсилатиме сповіщення родинам полонених та зниклих безвісти через Дію — Мінцифра

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Коордштаб надсилатиме сповіщення родинам полонених та зниклих безвісти через Дію
Координаційний штаб надсилатиме сповіщення родинам полонених та зниклих безвісти через Дію. Мінцифра

Сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених відтепер будуть у “Дії”.

Про це повідомляє Мінцифра.

Відомство повідомило про запуск push-сповіщень в “Дії” для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених. Раніше інформування відбувалося через смс.

При цьому вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї — пропонували за гроші “пришвидшити” обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу.

“Щоб захистити сімʼї полонених від дезінформації, відтепер сповіщення з кабінету Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими надходитимуть у “Дію”, — повідомили у Мінцифри.

Як це працює

Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу.

У “Дію” надходять сповіщення про те, що:

  • заяву підтвердили
  • до справи додали інформацію
  • людину звільнили з полону
  • Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії.

Рідні зниклих безвісти, військових та цивільних полонених отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в “Дію”, якщо:

  • авторизовані в “Дії”
  • мають верифіковану картку платника податків
  • подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу

Сервіс реалізовано Мінцифрою спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки “Проєкту підтримки Дія”, який впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції.

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