Координаційний штаб: У російському полоні перебуває понад 400 українок

У російському полоні наразі знаходяться 403 українки, при цьому чимало з них — цивільні. Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року. При цьому Росія ігнорує усі звернення України щодо їх повернення додому.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Умови утримання українських жінок у російській неволі не відповідають третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки серед іншого твердять про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними", — йдеться у повідомленні.

При цьому українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість російські представники займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків.

"Жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу. Натомість офіційні представники Росії удають, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати", — підкреслили у Координаційному штабі.

У відомстві також зазначили, що росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у РФ та на ТОТ України налічується понад 100.

У червні 2023 року у Мінреінтеграції повідомляли, що у російському полоні перебувало 126 жінок, з яких 80 — цивільні.

У березні цього року Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.

На початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

Що відомо про минулі обміни полоненими

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими та повернула з російського полону 100 людей.

Також обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.