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ЄС мобілізував 500 млн євро на невідкладний ремонт української енергосистеми — президентка Єврокомісії
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ЄС мобілізував 500 млн євро на невідкладний ремонт української енергосистеми — президентка Єврокомісії

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Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розмовляє зі ЗМІ в Берлаймонті, штаб-квартирі Комісії ЄС, 8 листопада 2023 року в Брюсселі, Бельгія. Thierry Monasse/Getty Images

Євросоюз надасть Україні кошти та допоможе у відновленні зруйнованих енергетичних мереж, а також посприяє децентралізації української енергосистеми.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на берлінській Конференції з відновлення України 11 червня.

"Ми вже мобілізували 500 млн євро на невідкладний ремонт. Ми надаємо додатково 1000 генераторів для невідкладного виробництва енергії, невдовзі в Україну прибудуть пакети сонячних батарей. Метою є допомогти децентралізувати енергетичну систему і таким чином підвищити стійкість української енергосистеми", – сказала очільниця ЄК.

Урсула фон дер Ляєн також поінформувала, що до кінця червня Україна отримає ще 1,9 млрд євро з бюджету Українського фонду ЄС. За її словами, це є європейською відповіддю на "широкі реформи" та реалізацію інвестиційної стратегії, яка втілює Україну навіть в умовах війни.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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