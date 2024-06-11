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ЄС має розпочати перемовини з Україною про вступ вже наприкінці червня — голова Єврокомісії
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ЄС має розпочати перемовини з Україною про вступ вже наприкінці червня — голова Єврокомісії

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Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає в Європарламенті 17 січня 2024 року. AP/Jean-Francois Badias

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що Європейський Союз повинен розпочати перемовини з Україною про вступ уже до кінця червня.

Про це очільниця ЄК сказала під час виступу на берлінській Конференції з відновлення України 11 червня.

"Україна виконала усі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали. І тому ми віримо, що Європейський Союз повинен розпочати перемовини про вступ з Україною уже до кінця цього місяця", — сказала фон дер Ляєн.

Вона також відзначила, що Україна втілила реформи та демократичні перетворення, включаючи зміцнення права верховенства та боротьбу з корупцією в умовах російського вторгнення. У цьому контексті голова ЄК назвала досягнення України "вражаючими".

11 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.

6 червня до України прибула делегація ЄК, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей. За підсумками зустрічі Стефанішина повідомила, що Україна завершила виконання всіх необхідних завдань для затвердження переговорної рамки з ЄС.

Але, за її словами, немає консенсусу усіх 27 держав-членів щодо початку переговорів, а точніше "немає консенсусу лише щодо пропозицій однієї з країн ЄС".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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