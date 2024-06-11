У переговорах з лідерами Європейського союзу та їхніми помічниками президент Ради ЄС Шарль Мішель запропонував не запрошувати главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн на зустріч 17 червня, під час якої глави держав та урядів обговорюватимуть найвищі посади в Євросоюзі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на сімох дипломатів, чиновників та представників національних урядів.

"Держави-члени дедалі більше роздратовані роллю Шарля Мішеля в процесі відбору кандидата на посаду голови Єврокомісії. Схоже, що він керується суто особистими мотивами”, — сказав один з дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Мішель зараз вирішує, хто може приєднатися до обіду з лідерами країн ЄС, враховуючи, що зустріч 17 червня є неформальним самітом.

За словами дипломатів та урядовців, європейські столиці виступають проти пропозиції глави Євроради, який запропонував виключити фон дер Ляєн із зустрічі, оскільки вона також є провідним кандидатом від Європейської народної партії та планує другий термін на посаді голови Європейської комісії.

Історичне суперництво між Мішелем і фон дер Ляєн відіграє ключову роль у роздратуванні. Декілька європейських столиць вважають, що Мішель намагається перешкодити президентці ЄК переобратися на другий термін.

Лідери ЄС повинні домовитися про наступних президентів Єврокомісії, Євроради та Європейського парламенту (хоча парламент самостійно голосує за власне керівництво), а також про наступного главу зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

Дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, аби “вклинитися” у змагання за найвищі посади й стати новим головним дипломатом ЄС.

"Якщо він хоче усунути її з кімнати, він також повинен усунути себе", — сказав один дипломат ЄС.

Як пише видання, нинішня “дилема” є безпрецедентною. Відколи у 2014 році була прийнята ідея системи провідних кандидатів, жоден чинний президент Європейської комісії не балотувався на другий термін.

Politico зазначає, що суперництво між Мішелем і фон дер Ляєн розгортається вже давно і нагадує про "Sofagate" ("Софагейт"). Під час візиту до Анкари в 2021 році Мішель зайняв єдине вільне крісло поруч із турецьким президентом Ердоганом.

Під час протокольної зйомки 6 квітня в Анкарі Урсулі фон дер Ляєн не запропонували крісла. Ердоган і Мішель зайняли місця на двох кріслах один навпроти одного поруч із прапорами ЄС та Туреччини, а фон дер Ляєн за відсутності третього крісла деякий час довелося стояти осторонь. Вона спробувала привернути увагу співрозмовників, вимовляючи: "Е-е-е" і розводячи руками.

Третє крісло в кімнаті так і не з'явилося, а голову Єврокомісії, яка на переговорах перебувала у статусі, рівному статусу Ердогана й Мішеля, посадили на диван напроти турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що Урсула фон дер Ляєн була здивована тим, що сталося і наголосив, що президентка ЄК "мала сидіти точно так само, як президент Європейської ради та президент Туреччини".

У команді Мішеля заявили, що все пройшло згідно з протоколом, оскільки він стоїть вище в дипломатичному порядку.

Після цього деякі європейські політики заявили, що Мішель завдав школи дипломатії ЄС і навіть звучали звинувачення у сексизмі.