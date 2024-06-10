В Європейському парламенті зберігається проукраїнська більшість — Хотин

В Європейському парламенті за підсумками євровиборів зберігається проукраїнська більшість. Очікуваного тріумфу правих і ультраправих не сталося.

Про це Суспільному розповів редактор радіо Свобода у Празі Ростислав Хотин.

Він також відзначив, що центр — тобто лівоцентристи, правоцентристи, центристи — зберігають свою більшість, навіть Європейська народна партія буде мати більше, ніж вона мала.

Назагал, за словами Хотина, ця центриська проукраїнська коаліція буде легко мати більшість голосів.

“Це дві фракції, навіть це Європейська народна партія і соціал-демократи. Вони матимуть понад половину голосів парламенту, а разом із “Відновленням”, “Зеленими” – це 400-450, пів тисячі. Тобто абсолютно проукраїнська більшість зберігається”, — сказав Хотин.

Він додав, що це дуже гарна новина для України. Але, за його словами, є й тривожні нотки, що в Європі все ж таки наростають крайньоправі настрої. Він відзначив, що європейські виборці шлють сигнал Брюсселю і взагалі європейським політикам робити щось із міграцією. Також, за словами Хотина, європейські виборці шлють сигнал щодо “зеленої угоди”, щоб не перегнути палку в боротьбі з кліматичними змінами.

Крім того, європейські виборці шлють також сигнал про те, що вони не хочуть федеральної Європи.

“Ми не хочемо європейської наддержави, яка розмиє національні держави, 27 держав, членів ЄС. Так, ми за Євросоюз, але ми не хочемо супер надбудови якихось сполучених штатів Європи”, — пояснив Хотин.

Вибори до Європарламенту традиційно проходили протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

Європейська народна партія (ЄНП), за попередніми даними, перемагає на виборах до Європарламенту. За прогнозами, Європейська народна партія матиме у десятому скликанні Європарламенту найбільшу фракцію.