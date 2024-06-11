Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві в червні відбудеться Третій українсько-польський форум з відбудови України
УКРАЇНАПОЛЬЩАЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаПолітикаСвіт

У Києві в червні відбудеться Третій українсько-польський форум з відбудови України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У червні в Києві планується проведення Третього українсько-польського Форуму з відбудови України. Наразі понад 80 польських інвесторів зареєструвалися на відвідування цього заходу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Серед іншого на форумі планується обговорення таких тем як системні виміри євроінтеграції, відбудова України, відновлення інфраструктури та залучення фінансових інструментів для початку відбудови.

У відомстві додали, що партнерами заходу є Польське агентство інвестицій і торгівлі в Україні, Міністерство розвитку і технологій Польщі, польсько-українська Господарча палата, Національна господарча палата, посольство Польщі в Києві, польська Асоціація роботодавців будівельної галузі, Міжнародне товариство польських підприємців в Україні, представництво Польської академії наук в Україні, UkraineInvest і торгово-промислова палата України.

11-12 червня у Берліні (Німеччина) відбудеться конференція з відновлення України.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Український розвідувальний дрон
В Україні з'явилися Сили безпілотних систем, Естонія надала новий пакет допомоги. 840 день війни. Онлайн
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити українських дітей
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
ЗРК Patriot
NYT: США розмістять в Україні додаткову батарею ракет Patriot
Полковник Вадим Сухаревський
Сухаревський: Україна закуповує БПЛА у понад 125 вітчизняних виробників
ЗРК Patriot
Україна отримає 100 ракет для ЗРК Patriot від Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Данії
Вибори в ЄС: Україні треба вибудовувати діалог з консерваторами і реформістами — Ченцов
Вибори в ЄС: Україні треба вибудовувати діалог з консерваторами і реформістами — Ченцов
На початок