У червні в Києві планується проведення Третього українсько-польського Форуму з відбудови України. Наразі понад 80 польських інвесторів зареєструвалися на відвідування цього заходу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Серед іншого на форумі планується обговорення таких тем як системні виміри євроінтеграції, відбудова України, відновлення інфраструктури та залучення фінансових інструментів для початку відбудови.

У відомстві додали, що партнерами заходу є Польське агентство інвестицій і торгівлі в Україні, Міністерство розвитку і технологій Польщі, польсько-українська Господарча палата, Національна господарча палата, посольство Польщі в Києві, польська Асоціація роботодавців будівельної галузі, Міжнародне товариство польських підприємців в Україні, представництво Польської академії наук в Україні, UkraineInvest і торгово-промислова палата України.

11-12 червня у Берліні (Німеччина) відбудеться конференція з відновлення України.