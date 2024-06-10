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Конференція з відновлення України в Берліні: хто поїде від України
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Конференція з відновлення України в Берліні: хто поїде від України

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Зеленський затвердив делегацію на конференцію в Берліні
Президент України Володимир Зеленський виступає на Азійському саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", 2 червня 2024 року. REUTERS/Edgar Su

Президент України Володимир Зеленський 10 червня підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це йдеться у відповідному документі, підписаному Зеленським.

Крім Свириденко, на конференцію поїдуть:

  • Герман Галущенко — міністр енергетики;
  • Оксана Жолнович — міністр соціальної політики;
  • Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів України;
  • Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу президента.

"Міністерству економіки України за погодженням із Міністерством закордонних справ України затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України", — також ідеться в розпорядженні.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах:

  • діловий вимір – мобілізація приватного сектору для реконструкції та економічного зростання;
  • людський вимір — соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України;
  • місцевий і регіональний вимір — відновлення муніципалітетів і регіонів;
  • вимір ЄС – вступ до ЄС і відповідні реформи.

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