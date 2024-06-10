Конференція з відновлення України в Берліні: хто поїде від України

Президент України Володимир Зеленський 10 червня підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це йдеться у відповідному документі, підписаному Зеленським.

Крім Свириденко, на конференцію поїдуть:

Герман Галущенко — міністр енергетики;

Оксана Жолнович — міністр соціальної політики;

Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя;

Сергій Марченко — міністр фінансів України;

Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу президента.

"Міністерству економіки України за погодженням із Міністерством закордонних справ України затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України", — також ідеться в розпорядженні.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах: