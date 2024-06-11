Україна зараз має вікно можливостей для того, щоб переорієнтуватися на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО, але головною умовою для досягнення цього є якість лідерів у Києві, яка ґрунтується на чесності, єдності та демократичних принципах.

Про це у Берліні на форумі "Все відновлення є місцевим" заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, передає Голос Америки.

За її словами, колективні інвестиції некомерційних організацій, країн-донорів, компаній-донорів, приватного сектору і комерційно орієнтованих організацій "ґрунтуються на хорошому врядуванні тих, хто керує реконструкцією".

"Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку та переорієнтувати країну на шлях інтеграції до ЄС та НАТО. І якість лідерства в Києві має відображати чесність, єдність і демократичні цінності, які представляють справжній відрив від пострадянського минулого, відрив, якого прагне Україна, якого прагне народ України", — заявила Пріцкер.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

10 червня Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив українську делегацію на конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня. Головою делегації буде міністерка економіки Юлія Свириденко.

Берлінська конференція з реконструкції (Ukraine Recovery Conference, URC2024) — це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. У липні 2022 року учасники в Лугано (Швейцарія) погодили основні принципи реконструкції: вона має бути орієнтованою на реформи, прозорою, демократичною та сталою. На конференції у Лондоні 2023 року в центрі уваги була мобілізація приватного сектору. У 2025 році конференцію разом з Україною прийматиме Італія.

Раніше уряд Німеччини оголосив, що цей захід відвідають понад 2000 учасників з понад 60 країн.

URC2024 зосередиться на таких чотирьох темах: