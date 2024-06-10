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Макрон розпустив парламент, проукраїнська більшість у ЄП та армія РФ на Сумщині — головні новини ранку 10 червня
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Макрон розпустив парламент, проукраїнська більшість у ЄП та армія РФ на Сумщині — головні новини ранку 10 червня

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Російських військових немає у селі Рижівка на Сумщині; Європейська народна партія перемагає на виборах до Європарламенту; Макрон розпустив французький парламент та Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту Суспільне підготувало головні новини ранку 10 червня.

1. Російських військових у Рижівці на Сумщині немає

У селі Рижівка Сумської області немає російських військових. Раніше російські медіа повідомляли про окупацію прикордонного села військами РФ.

Про це 10 червня повідомив Суспільному голова Білопільської громади Юрій Зарко.

За словами заступника міського голови Білопілля Володимира Відуєва, у Рижівці станом на 22 травяна 2024 року залишилося 7 людей.

Контекст: У Telegram-каналі голови Чеченської республіки Кадирова заявили про нібито окупацію прикордонної Рижівки бійцями полку "Ахмат".

2. Європейська народна партія перемагає на виборах до Європарламенту

Європейська народна партія (ЄНП), за попередніми даними, перемагає на виборах до Європарламенту.

Такі дані за попереднім розподілом місць у Європейському парламенті після підрахунків голосів виборців 26 з 27 країн, які брали участь у виборах.

Попередні результати свідчать, що Європейська народна партія, яка і в нинішньому складі парламенту має найбільше депутатів, здобуде приблизно 189 зі 720 місць у новому скликанні на наступні пʼять років.

Макрон розпустив парламент, проукраїнська більшість у ЄП та чи є армія РФ на Сумщині — головні новини ранку 10 червня
Розподіл місць у Європарламенті 2024-2029 рр. Cуспільне

Чому це важливо: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка знову стане кандидаткою на цю посаду від ЄНП, привітала партію з перемогою та заявила, що й надалі "боротиметься за сильну Європу".

"Моя мета — продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права. І з завтрашнього дня ця робота починається знову", — сказала вона.

3. Макрон розпустив французький парламент

Президент Франції Еммануель Макрон розпустив парламент. Він ухвалив таке рішення після поразки на виборах в Європарламент.

Про це пише видання Le Monde.

"Я вирішив через голосування повернути вам вибір нашого парламентського майбутнього", — сказав Макрон у відозверненні.

Французький президент сказав, що він не може робити вигляд, що нічого не сталося, що результати виборів до ЄС не є хорошими для його уряду, а також що зростання голосів за націоналістів становить небезпеку для Франції та Європи.

Контекст: Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен, попередньо, набирає близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен привітала рішення Макрона призначити дострокові вибори.

4. Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх захистила звання чемпіонки Європи зі стрибків у висоту. У фіналі вона здобула перемогу з результатом 2.01 м, який є найкращим в історії України на континентальних першостях.

Після фіналу чемпіонка Європи дала ексклюзивний коментар для Суспільне Спорт у Римі, у якому поділилася емоціями від "золота" та розповіла про те, як склався виступ.

Вона окремо відзначила свій фізичний стан: стверджує, що стрибала без болю у фіналі і планує продовжувати підготовку до головного старту сезону — Олімпіади у Парижі.

Контекст: Магучіх змагалася на чемпіонаті Європи після того, як зазнала ушкодження на переможному для себе етапі Діамантової ліги у Стокгольмі. Попри це, українська стрибунка спершу переконливо подолала кваліфікацію, а згодом у фіналі вдруге у сезоні подолала планку 2.00 метра.

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