Нова більшість у парламенті Євросоюзу має бути "проєвропейською та проукраїнською".

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції, повідомляє кореспондентка Суспільного з Брюсселя.

"Я завжди говорила, що хочу створити широку більшість для сильної Європи. У своєму першому мандаті я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета — продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права, і з завтрашнього дня ця робота починається знову", — сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Вона привітала з перемогою свою Європейську народну партію, яка посіла перше місце на виборах до Європарламенту, та заявила, що боротиметься за сильну Європу.

"Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. Ми, безумовно, найсильніша партія. Ми є якорем стабільності, і виборці визнають наше лідерство протягом останніх п'яти років", — підкреслила політикиня.

Вона відзначила, що упродовж останніх тижнів провела передвиборчу кампанію по всій Європі, відвідавши 17 країн і 31 місто та побачила "велику впевненість і довіру до Європейського Союзу".

"Ці вибори дали нам два меседжі. По-перше, в центрі залишається більшість за сильну Європу, і це має вирішальне значення для стабільності. Іншими словами, центр тримається. Але це також правда, що крайні ліві й праві отримали підтримку, і саме тому цей результат покладає велику відповідальність на партії в центрі", — сказала голова Єврокомісії.

Вона поінформувала, що її Європейська народна партія звернеться для переговорів до інших європейських сил — S&D та Renew.

"Ми можемо розходитися в окремих питаннях, але ми всі зацікавлені в стабільності і всі хочемо сильної та ефективної Європи. Тому протягом усієї своєї кампанії я наполегливо працювала над створенням широкої та ефективної більшості проєвропейських сил. І саме тому, починаючи з завтрашнього дня, ми звернемося до великих політичних сил, які сформували цю платформу. Це S&D та Renew", — сказала Урсула.

Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що ця спільна політична коаліція добре працювала разом протягом останніх 5 років, тому зараз вони будують конструктивні та перевірені відносини.

Вона підсумувала, що ці вибори не відбуваються у вакуумі, а світ навколо нестабільний.

"Сили ззовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства та послабити Європу. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. І саме тому я щодня борюся за сильну Європу. І ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", — відзначила Урсула фон дер Ляйєн.

Європейська народна партія (ЄНП), до якої належить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, за попередніми даними, перемагає на виборах до Європарламенту.