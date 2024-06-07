Міжнародна організація з міграції ООН попереджає, що найближчими днями кількість внутрішньо переміщених осіб через конфлікт у Судані може перевищити 10 мільйонів. Ще 2 млн виїхали за кордон країни. Це найбільша криза ВПО у світі.

Про це повідомляється на сайті організації з міграції.

Першого тижня червня ООН зафіксувала 9,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб у всіх 18 штатах Судану: 2,8 мільйона було до війни у квітні 2023 року і 7,1 мільйона після неї. Більш ніж половина всіх ВПО — жінки, а понад чверть — діти віком до 5 років. Це фактично як населення в Лондоні.

Також понад 2 мільйони суданців перетнули кордони сусідніх країн: Чаду, Південного Судану та Єгипту.

В ООН додали, що в країні продовжує загострюватися голод. У столиці Північного Дарфуру Ель-Фаширі 800 тисяч людей опинилися в пастці війни та повітряних атак. Основна інфраструктура, зокрема медзаклади, зруйнована. Ціни на продукти харчування, воду і паливо злетіли.

"Гуманітарні потреби в Судані масові, гострі та невідкладні, але поки що було надано лише 19% коштів, які ми просили. Необхідні об'єднані міжнародні зусилля, щоб уникнути голоду", — сказала гендиректорка Міжнародної організації з міграції Емі Поуп.

Що відомо про ситуацію у Судані

Там уже рік триває громадянська війна. У столиці Судану Хартум 15 квітня 2023 року відбулись зіткнення між армію та Силами оперативного реагування (RSF), які заявили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт.

Станом на 17 квітня щонайменше 97 людей загинули та ще сотні зазнали поранень під час зіткнень, що поширилися по всьому Судану.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що в деяких лікарнях закінчуються необхідні запаси для лікування поранених.

18 квітня компанія Maxar опублікувала супутникові знімки, на яких видно пошкоджені літаки в аеропорту Судану. Серед згорілих літаків можна побачити й український Boeing 737 авіакомпанії SkyUp.

19 квітня військові Судану вдруге оголосили про припинення вогню, після провалу попередньої угоди про тимчасове перемир'я, щоб евакуювати цивільних осіб.

26 квітня 2023-го у деяких регіонах Судану знову спалахнули бої, попри оголошене сторонами конфлікту припинення вогню на 72 години. 26 квітня повідомлялось, що з Судану вдалося евакуювати 91 громадянина України.

У травні 2024 року ISW писав, що Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану про обмін зброєю через російський логістичний хаб в Порт-Судані на Червоному морі.