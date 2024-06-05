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США оголосять нові поставки озброєння Україні найближчими тижнями — Салліван
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США оголосять нові поставки озброєння Україні найближчими тижнями — Салліван

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Салліван анонсував нові поставки озброєння Україні найближчими тижнями
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. AP

Найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту президентського літака, який вилетів до Франції.

"Я думаю, що найближчими тижнями можна очікувати оголошень про подальші поставки значної потужності в Україну. Я думаю, що нам потрібно надіслати чітке повідомлення Путіну, що він не може пережити нас і що він не може нас розділити”, — сказав Салліван на борту президентського літака, який вилетів до Франції.

За його словами, це буде “чудова можливість протягом найближчих тижнів поставити не просто крапку в кінці цього речення, а знак оклику".

Салліван відзначив, що зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті.

Також Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а також наступного — в Італії.

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