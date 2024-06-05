У Франції затримали українця з вибухівкою за звинуваченням у тероризмі

Французька поліція заарештувала 26-річного українця після того, як він підірвав себе вибухівкою в готельному номері на північ від Парижа.

Про це повідомило джерело у французькій антитерористичній прокуратурі, пише Reuters.

За словами джерела, чоловік мав як українське, так і російське громадянство.

Як повідомляє BFM, йдеться про російськомовного українця із Донбасу.

Він отримав серйозні опіки обличчя під час виготовлення саморобної вибухівки у номері готелю, розташованого поряд з аеропортом. Затриманому надали допомогу пожежники після того, як він "отримав значні опіки внаслідок вибуху". Інцидент стався у понеділок, 3 червня.

Під час подальшого обшуку в його кімнаті було виявлено вироби та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв, додало джерело.

Офіс, який співпрацює з внутрішнім шпигунським агентством Франції, розпочав розслідування щодо чоловіка, який підозрюється в участі в терористичній змові та плануванні вибуху.

Ні українське, ні російське посольства в Парижі не відразу відповіли на запит про коментар.

Паризький аеропорт CDG, який знаходиться неподалік від місця арешту чоловіка, повідомив, що це не вплинуло на роботу.

Франція перебуває в стані максимальної готовності до початку Олімпіади в Парижі залишилося менш як два місяці. Ігри відбуваються на складному геополітичному тлі, пов’язаному з війнами в Україні та Секторі Гази, і становлять серйозний виклик безпеці.

Минулого місяця французькі служби безпеки запобігли першому запланованому нападу на Ігри, заарештувавши 18-річного чеченця, який нібито готував місію самогубства на футбольному стадіоні в Сент-Етьєні.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.