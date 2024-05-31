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У Франції запобігли теракту, що планувався на Олімпійські Ігри
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У Франції запобігли теракту, що планувався на Олімпійські Ігри

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У Франції хлопець готував теракт під час Олімпіади 2024
Олімпійські кільця. Фото: Aurelien Morissard/AP Photos

Головне управління внутрішньої безпеки Франції заарештувало 18-річного чеченця. Підозрюють, що він запланував вчинити теракт на стадіоні під час Олімпійських ігор 2024.

Французьке безпекове відомство написало про це 31 травня.

"22 травня 2024 року Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) заарештувала 18-річного громадянина Чечні в Сент-Етьєні за підозрою в намірі здійснити ісламістський теракт на французькій землі", — пишуть безпеківці.

За попередніми даними, чоловік планував напад на стадіон "Жоффруа Гішар" у місті Сент-Етьєн. Напад мав статися під час футбольного матчу в межах Олімпійських ігор. Підозрюваний хотів напасти на глядачів і на поліцію як терорист-смертник.

Як пише Le Figaro, хлопець приїхав до Франції у 2023 році з родиною, жив легально, не був під увагою поліції та спецслужб. Джерело, ознайомлене зі справою, повідомило, що на телефоні хлопця знайшли кілька відео, які пропагують ісламістську ідеологію.

26 травня йому оголосили обвинувачення і помістили до СІЗО як керівника "терористичного злочинного об'єднання з метою підготовки злочинів проти громадян".

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що це перша така зірвана атака на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року в Парижі і 50-та для спецслужб із 2017 року.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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