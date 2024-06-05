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Ексначальник Генштабу Молдови зливав секретну інформацію російській розвідці — розслідування
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Ексначальник Генштабу Молдови зливав секретну інформацію російській розвідці — розслідування

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Ексначальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган регулярно зливав секретну інформацію своєму куратору з Головного управління розвідки РФ (ГРУ) полковнику Олексію Макарову. Йдеться про доповіді політичну обстановку в країні та передачу даних про візити представників Міноборони України, які закуповували військову техніку та снаряди для ЗСУ.

Про це йдеться спільному у розслідуванні The Insider та видання "Маленька країна" (Молдова).

Джерела журналістів у розвідці припускають, що контакти Горгана з ГРУ почалися у 2004 році. Переважно вони йшли через військових аташе в Кишиневі, а Макаров взяв шефство над Горганом у 2019 році. Після того як журналісти отримали доступ до листування в Telegram Горгана і Макарова виявилось, що активно спілкуватись вони почали у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Судячи з цих повідомлень, ГРУ особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує у сусідніх країнах, зокрема в Молдові.

Горган одразу повідомляв, що український "Укроборонекспорт" нібито намагається викупити у Молдови 6 літаків Міг-29, що знаходяться в Маркулештах.

Розслідувачі наводять ще кілька повідомлень від Горгана:

"Залізничні потяги з пальним йдуть з території Молдови, а саме з села Етулія — до населеного пункту України Рені. Потяги із паливом рухаються лише вночі, вдень стоять на місці, щоб не стати мішенню ВКС РФ".

"Українці вже 3 тижні ходять по нашому Міністерству оборони й просять все підряд, особливо боєприпаси до артилерії".

Не давали спокою Горгану й постачання озброєнь в Україну через Румунію, і він дає поради полковнику Макарову: "Треба швидше перекрити кордон із Румунією! Це велика дірка! Звідти дуже багато вантажів надходить до України. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння та боєприпасів".

При цьому вони також зустрічались й особисто, переважно у кафе Кишинева, або на риболовлі, де також відбувався злив інформації.

Що відомо про Ігоря Горгана і чим він займається зараз

Генерал Ігор Горган у 2013 році обійняв посаду начальника Генерального штабу Молдови, але внаслідок конфлікту з тодішнім міністром оборони Анатолієм Шалари йому довелося залишити військове відомство. У 2019 році після перемоги на президентських виборах ставленика Москви Ігоря Додона, Горган знову очолив Генштаб. У цьому кріслі він просидів до вересня 2021 року, доки новообрана президентка країни Мая Санду не відправила його у відставку. Тим часом у Міністерстві оборони Молдови залишилося чимало ставлеників Горгана, які, за даними журналістів, забезпечують його секретною інформацією. Також у Горгана є "однодумці" й серед посадовців на місцях. Так хтось із них надіслав документ, що на військовому полігоні Бульбоака намічаються навчальні стрільби молдовської армії Молдови. Зрозуміло, папір відразу пішов у штаб-квартиру ГРУ.

Крім відомостей військового характеру, Горган передавав інформацію про внутрішню політичну обстановку в керівництві Молдови й уважно відстежував виступи президентки Маї Санду, про що говорять десятки посилань, надісланих куратору.

Напередодні масового висилання російських дипломатів із Молдови у липні 2023 року Горган перестав виходити на зв'язок із ГРУ і влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі (UNHCR-Moldova).

Агентство бере на облік усіх вимушених переселенців з України та допомагає їм з облаштуванням на новому місці. Журналісти зазначають, що іронія полягає в тому, що Горган, який ще нещодавно зливав секретну інформацію про Україну, тепер займається доставкою гуманітарної допомоги для українців.

Дестабілізаційні дії Росії в Молдові

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що навесні 2024 року Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у країні, використовуючи режим у придністровському регіоні.

9 січня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські державні ЗМІ продовжують сіяти політичну нестабільність у Молдові, апелюючи до проросійських сепаратистів у сепаратистському регіоні Придністров’я.

11 січня Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни деяким представникам уряду та ЗМІ Молдови через "переслідування російських і російськомовних ЗМІ, а також дискримінацію російських громадян".

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