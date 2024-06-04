У Молдові затримали чиновників за допомогу в укритті злочинців від Інтерполу

У Молдові 4 червня пройшли обшуки у кримінальній справі про підкуп чиновників, щоб завадити Інтерполу публікувати "червоні повідомлення" про осіб, які перебувають у міжнародному розшуку з різних країн.

Про це повідомила Антикорупційна прокуратура Молдови.

За інформацією, під час спільного молдовсько-французького розслідування Антикорупційна прокуратура запросила допомогу експертів Федерального бюро розслідувань США (ФБР).

Спільна операція викрила міжнародну злочинну організацію, пов’язану з людьми в Росії, Україні та Білорусі, підозрюваними в кіберзлочинах.

Підозрювані "платили посередникам і громадським діячам у Молдові, щоб вони повідомляли розшукуваним злочинцям про їхній статус червоного попередження".

Повідомлення позначає людей, яких правоохоронні органи вважають втікачами в усьому світі, і є одним із найважливіших інструментів Інтерполу.

Схема мала на меті змусити людей, на яких поширюються червоні повідомлення, "отримати притулок або статус біженця" в Молдові та інших країнах "з метою блокування та видалення" повідомлень шляхом підкупу державних службовців.

Після обшуків чотирьох людей затримали на 72 години.

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) — це міжурядова організація, що об'єднує 196 країн-членів, яка допомагає правоохоронцям із різних країн працювати разом, обмінюватися даними про злочини та правопорушників, зокрема за допомогою випуску "червоних повідомлень". Червоне повідомлення — це запит до правоохоронних органів у всьому світі про розшук людини з метою його екстрадиції, передачі чи інших подібних дій. Країни, що входять до Інтерполу, застосовують свої закони для ухвалення рішень про дії, вжиті на підставі "червоного повідомлення".