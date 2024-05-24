Росія тестує на Молдові власні технології впливу та втручання — глава МЗС країни

Росія використовує Молдову для тестування своїх "нових технологій впливу та втручання", щоб потім застосувати їх в інших державах.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой інтерв'ю румунському телеканалу Digi24.

На його думку, Молдова стала мішенню РФ у гібридній війні, зокрема, через те, що держава межує з Україною.

"Інше пояснення — інтереси Росії та готовність різних акторів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземної повістки. Крім того, вразливість, схильність Молдови до цієї загрози, враховуючи нашу вразливість у сфері боротьби з дезінформацією та кіберпростором. Наші інститути все ще вразливі, зокрема з погляду корупції", — розповів Попшой.

За його словами, всі ці фактори роблять Молдову уразливими, і Росія використовує її як щоб випробувати свої нові "технології впливу та втручання", а потім, якщо вони виявляться ефективними, застосувати їх в інших місцях.

Тож глава молдовської дипломатії на цьому тлі закликав міжнародних партнерів допомогти Молдові дати "відповідну "відсіч".

Дестабілізаційні дії Росії в Молдові

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що навесні 2024 року Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у країні, використовуючи режим у придністровському регіоні.

9 січня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські державні ЗМІ продовжують сіяти політичну нестабільність у Молдові, апелюючи до проросійських сепаратистів у сепаратистському регіоні Придністров’я.

11 січня Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни деяким представникам уряду та ЗМІ Молдови через "переслідування російських і російськомовних ЗМІ, а також дискримінацію російських громадян".