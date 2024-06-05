Таїланд візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Таїланд братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії наступного тижня, повідомив прем’єр-міністр країни Сретта Тавісин.

Про це пише Thai PBS.

Зазначається, що під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Таїланду до Парижа він сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що його країна візьме участь у саміті.

Країну на конференції представлятиме віце-міністр закордонних справ Таїланду Расс Джалічандра, пише видання з посиланням на поінформоване джерело.

“Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на швидке та мирне вирішення ситуації в Україні. Таїланд приєднається до понад 100 країн в обговоренні шляхів припинення поточного конфлікту між Росією та Україною”, — йдеться у матеріалі.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: