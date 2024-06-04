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У сімох областях та Києві запроваджено аварійні графіки відключення світла — "Укренерго"
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У сімох областях та Києві запроваджено аварійні графіки відключення світла — "Укренерго"

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"Укренерго" 4 червня вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення електроенергії, а з 14:50 — спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій, м. Києві та Київській областях. Також можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Там зазначили, що попри вимоги до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання електрики у цих регіонах продовжило зростати.

"Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

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