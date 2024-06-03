Обмеження електроенергії в Україні діятимуть щонайменше ще два роки, а для того, щоб повністю відновити енергосистему потрібно не менше п'яти.

Такий прогноз навів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу на тему: "Ситуація з відключеннями світла та ціни на електроенергію в Україні".

За його словами, наразі загальна ситуація — це нестача генераційних потужностей в енергосистемі.

"Але, якщо чесно, все, що ми можемо робити – звикати, що це — нормальний стан речей. У періоді між двома та п'ятьма роками ми зможемо відновити генерацію до ситуації, коли обмежень споживачів взагалі не буде, і все працюватиме добре. Приблизно так виглядає прогноз по термінах повноцінного відновлення (енергосистеми — ред.). До цього ж ми житимемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін складає 6-8 годин", – пояснив Харченко.

При цьому директор Центру досліджень енергетики наголосив, що Україна вже давно не експортує електроенергію, тому нинішні відключення світла жодним чином не пов’язані з її продажем.

"В нас останнім часом експорту немає та не очікується. Фізичні перетоки відбуваються, тому що, наприклад, в нас доволі пошкоджена, але відновлюється енергосистема, тому в нас відбувається переток електроенергії з одного регіону України в інший через країни ЄС. Тобто часом, коли нам треба на Одещину подати електрику, простіше віддати її з заходу України в Словаччину, Угорщину, або Польщу і потім з Румунії отримати назад та заживити Одещину. Але експорту у нас доволі давно немає, а той маленький експорт, який був до початку травня базувався винятково на сонячній електроенергії, коли вдень вона була зайва", — розповів Харченко.

Він також вважає, що єдиний тариф на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів, який з 1 червня становить 4,32 грн/кВт-год — є неправильним, адже через невідповідний розподіл, отримані кошти не будуть спрямовані на відновлення генераційних потужностей.

"Вся сума від збільшення, яка складатиме трохи понад 50 мільярдів на рік, ділиться на дві частини, так влаштована українська регуляція – 15% йде до "Укргідроенерго", там великі пошкодження, там дійсно потрібні гроші, але все інше потрапить в "Енергоатом", який не має суттєвих пошкоджень від бойових дій", – сказав Харченко.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.