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Кудрицький прогнозує погіршення ситуація в енергосистемі України
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Кудрицький прогнозує погіршення ситуація в енергосистемі України

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Кудрицький
Гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції, 1 квітня 2024 року. REUTERS/Sergiy Voloshin

Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Про це він сказав в етері Суспільне. Студія.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", — заявив Кудрицький.

За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами:

  • виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,
  • наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,
  • прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", — сказав очільник "Укренерго".

За даними Укренерго у понеділок, 3 червня, по всій території України будуть діяти ліміти споживання електроенергії. При їх перевищенні — можливі відключення світла.

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