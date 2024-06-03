З грудня 2023 року в Польщі заарештували 18 людей за підозрами в тому, що вони вели ворожу діяльність чи планували диверсії від імені Росії та Білорусі.

Про це, як повідомляє Assotiated Press, сказав міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Серед злочинних планів, як сказав Семоняк, і вбивство президента України Володимира Зеленського. А 10 заарештованих з грудня брали безпосередню участь у плануванні різних форм саботажу по всій Польщі.

Глава польського МВС додав, що диверсії, очевидно, були частиною ширшого плану, який також включає кібератаки, підштовхування мігрантів у Білорусі до перетину кордону з Польщею та загрозу безпеці Польщі як країни, яка підтримує Україну у війні з РФ.

"Ми не сумніваємося, що на замовлення іноземної держави, Росії, діють люди, які готові загрожувати життю, здоров'ю та майну польських громадян", — зазначив Томаш Семоняк.

Згідно з повідомленнями Агентства внутрішньої безпеки, серед заарештованих протягом останніх місяців є громадяни Польщі, Білорусі та України.

Що відомо про затримання диверсантів у Польщі

У лютому польська внутрішня спецслужба ABW заарештувала українця, який нібито працював російським агентом. Чоловік нібито готувався до підпалу будівель у Вроцлаві, на південному заході Польщі, поблизу стратегічно важливих інфраструктурних об'єктів.

У квітні Служба безпеки України та Офіс генпрокурора разом з органами правопорядку Польщі затримали поляка, який співпрацював із російським ГРУ та пропонував замах на президента Володимира Зеленського.

У травні в Польщі заарештували 9 людей через підозри в диверсіях на замовлення Росії. Це найманці з України, Білорусі та Польщі. Як казав прем'єр Дональд Туск, справи стосувалися побиття, підпалів та спроб підпалу. Згодом того місяця затримали ще трьох підозрюваних у диверсіях для РФ.