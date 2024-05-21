Туск заявив про ще трьох затриманих за підозрою у диверсіях на користь Росії

Глава уряду Польщі Дональд Туск поінформував, що польські спецслужби затримали трьох людей за спроби саботажу і диверсій на користь Росії. За його словами, до нещодавньої пожежі у торговому центрі "Маривільська 44" у столиці Польщі могла бути причетна саме РФ.

Про це він розповів під час пресконференції 21 травня у Варшаві, передає "Укрінформ".

"Спецслужби Польщі працюють дуже ефективно у контексті спроб саботажу і диверсій на території країни й сусідніх держав, в основному Литва й Латвія є під загрозою. Я вчора інформував про затримання дев’ятьох осіб, сьогодні вночі затримано ще трьох осіб. Ми не маємо сумнівів, що активність російських і білоруських служб є значною", – зазначив він.

Туск додав, що польські спецслужби припускають і зараз перевіряють усі версії, "але дуже ймовірно, що російські спецслужби були також залучені до пожежі на Маривільській" (ТРЦ "Маривільська 44" у Варшаві — ред.). Він зауважив, що зараз ведеться слідство у цій справі.

21 травня Туск інформував, що у Польщі через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії, заарештовано дев'ятьох людей.

Як повідомляло Polskie Radio, вночі 12 травня, на території торгового комплексу "Маривільська 44" у Варшаві сталася масштабна пожежа, унаслідок чого весь торговий комплекс згорів, тоді обійшлося без постраждалих.