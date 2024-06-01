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Польща готується протистояти новому напливу нелегальних мігрантів з Білорусі
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Польща готується протистояти новому напливу нелегальних мігрантів з Білорусі

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Паркан на польсько-білоруському кордоні
Паркан на польсько-білоруському кордоні. Х / Maciej Wąsik

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявили про те, що країна повертає 200-метрову буферну зону і спрямовує нові підрозділи на кордон з Білоруссю.

Про це повідомляє російська служба Голос Америки.

На польсько-білоруському кордоні понад 300 нелегальних мігрантів за два дні намагалися прорватися до Польщі. Влада активніше почала задіювати там правоохоронців, які стримують нелегалів.

200-метрова буферна зона на польському кордоні діяла у 2021-2022 роках. Вона була встановлена ​​на тлі міграційного тиску на кордоні. Доступ до неї стороннім був заборонений.

Дональд Туск підкреслив, що немає жодних сумнівів, що агресія мігрантів є невипадковою і наростає. За його словами, це методи гібридної війни, спрямовані на дестабілізацію Польщі та усієї Європи.

Днями на кордоні Польщі та Білорусі поранення отримав польський солдат, якого поранив мігрант. Цей інцидент викликав значний резонанс у польському суспільстві.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія відповідає за ситуацію на кордоні з Білоруссю. За його словами, 90% нелегальних мігрантів мають російські візи.

"Їх спеціально заохочують і навіть цілеспрямовано набирають в Азії та Африці, привозять до Росії, відправляють на кордон до Білорусі з метою атакувати ЄС", — сказав глава польського МЗС.

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