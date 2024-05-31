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Польща готує новий пакет допомоги Україні
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Польща готує новий пакет допомоги Україні

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. AP

Польща працює над новим 45-м пакетом військової допомоги для України і не встановлює жодних обмежень щодо використання зброї, яку постачає Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі.

"Польща надіслала Україні 44 пакети допомоги, зараз ми організовуємо наш 45-й… ми думаємо, що тільки військовою допомогою ми надали близько 4 мільярдів євро (4,35 мільярда доларів)", — сказав він.

Сікорський зазначив, що немає жодних обмежень щодо використання зброї, яку Польща постачає Україні.

Міністр також заявив, що буде безпечніше навчати українських військових у Польщі, а не надсилати власні війська в Україну.

"Польща розглянула український запит щодо підготовки, але ми дійшли висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати український підрозділ у складі українців у Польщі… і що це було б ефективнішим способом допомоги Україні", — сказав він.

Країни Європейського Союзу обговорюють, чи надсилати своїх інструкторів, щоб тренувати війська на території України, але досі не дійшли спільної позиції.

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