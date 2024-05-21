Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Польщі заарештували дев'ятьох підозрюваних у диверсії на замовлення Росії
ПОЛЬЩАКРИМІНАЛРОСІЯСвіт

У Польщі заарештували дев'ятьох підозрюваних у диверсії на замовлення Росії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. AP/Czarek Sokolowski

Дев'ятеро людей у Польщі заарештували через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії. Це найманці з України, Білорусі та Польщі.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.

"На цей час у нас заарештовано дев'ять підозрюваних, яким висунули звинувачення у безпосередній участі в диверсіях у Польщі на запит російських служб. Це стосується побиття, підпалів та спроб підпалу", — стверджував польський прем'єр.

За його словами, це найманці з України, Білорусі та Польщі. Триває міжнародне розслідування. Більше деталей глава польського уряду не навів через питання безпеки.

" Якщо буде така можливість чи потреба, ми будемо говорити про це публічно. Але наразі триває не лише розслідування, а й широкомасштабна акція з ліквідації такого роду загроз. Це також означає затримання будь-яких інших потенційних злочинців", — сказав він.

Серед прикладів, які Туск навів, була спроба підпалу лакофарбової фабрики у Вроцлаві, на заході Польщі, а також центру Ikea в Литві.

"І це було замовлено російськими службами, про що вже безсумнівно сказано", – сказав Туск.

Раніше у травні 2024 року Туск оголосив про посилення у польських спецслужбах через дестабілізаційну діяльність Москви, оголосивши, що Польща виділить ще 100 мільйонів злотих на цивільні та військові контррозвідувальні служби. Він також зазначив, що Варшава попередила кілька диверсій, "завдяки пильності наших служб і наших союзників".

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Breaking News Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Генштаб ЗСУ втрати ворога війна в Україні армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб
Азовсталь
Обстріл Харкова та Одеси, "Укренерго" продовжило відключення світла. 818 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Польща отримала €300 млн на будівництво "залізного купола"
Дуда співчуває Ірану та згадав про Смоленську катастрофу
Дуда зіставив загибель президента Ірану зі Смоленською катастрофою 2010 року
58-річного українця затримали в Польщі
У Польщі затримали українця, в якого раніше вкрали сумку з 4 млн злотих
Польща хоче отримати кредит на будівництво "залізного купола" — Туск
Польща хоче отримати кредит на будівництво "залізного купола" — Туск
На початок