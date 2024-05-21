У Польщі заарештували дев'ятьох підозрюваних у диверсії на замовлення Росії

Дев'ятеро людей у Польщі заарештували через підозри в диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії. Це найманці з України, Білорусі та Польщі.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.

"На цей час у нас заарештовано дев'ять підозрюваних, яким висунули звинувачення у безпосередній участі в диверсіях у Польщі на запит російських служб. Це стосується побиття, підпалів та спроб підпалу", — стверджував польський прем'єр.

За його словами, це найманці з України, Білорусі та Польщі. Триває міжнародне розслідування. Більше деталей глава польського уряду не навів через питання безпеки.

" Якщо буде така можливість чи потреба, ми будемо говорити про це публічно. Але наразі триває не лише розслідування, а й широкомасштабна акція з ліквідації такого роду загроз. Це також означає затримання будь-яких інших потенційних злочинців", — сказав він.

Серед прикладів, які Туск навів, була спроба підпалу лакофарбової фабрики у Вроцлаві, на заході Польщі, а також центру Ikea в Литві.

"І це було замовлено російськими службами, про що вже безсумнівно сказано", – сказав Туск.

Раніше у травні 2024 року Туск оголосив про посилення у польських спецслужбах через дестабілізаційну діяльність Москви, оголосивши, що Польща виділить ще 100 мільйонів злотих на цивільні та військові контррозвідувальні служби. Він також зазначив, що Варшава попередила кілька диверсій, "завдяки пильності наших служб і наших союзників".