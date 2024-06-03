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З полоненими "азовцями" та "айдарівцями", яких судять у Ростові-на-Дону, жорстоко поводяться — ZMINA
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З полоненими "азовцями" та "айдарівцями", яких судять у Ростові-на-Дону, жорстоко поводяться — ZMINA

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До військовополонених чоловіків і жінок, яких Росія вважає членами 12-ї бригади спецпризначення Нацгвардії України "Азов", і яких наразі судять у Ростові-на-Дону, застосовують насильство під час конвоювання зі слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA, посилаючись на власні джерела.

Йдеться про 22 полонених, з яких лише шестеро були чинними військовослужбовцями на момент їх захоплення в полон та обіймали небойові посади. Решта — цивільний персонал, або ті, хто до початку повномасштабної війни вже не служив. Також тортури застосовують і щодо військовополонених батальйону "Айдар", яких також судять у ростовському військовому суді.

За даними Центру, під час конвоювання утримуваних жорстоко б’ють, зокрема, одному з них розбили голову. Крім того, полонених перевозять в автозаках, які вони прирівнюють до "газових камер". Дорогою з СІЗО до суду автівка може різко загальмувати, від чого полонені падають та травмуються. Коли полонені виходять з автозаків, їх штовхають, і якщо людина впала, її просто "тягнуть за кайданки сходами". При цьому охоронці знімають все це на відео.

Зазначається, що деякі з полонених не витримують такого ставлення: один з них вже декілька разів намагався скоїти самогубство.

"Умови тримання також сягають рівня жорстокого поводження: в камері, розрахованій на чотирьох людей, одночасно перебувають понад 20 полонених. Утримувані сплять по черзі, крім того, в камері стоїть сильна задуха, на прогулянки полонених не виводять, в камері водяться миші та таргани", — йдеться у статті.

При цьому звернення полонених до судді та прокурорів не дають результатів, як і зусилля адвокатів покращити ситуацію. Родини утримуваних звертались до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МЧКХ), де відповіли, що не можуть отримати доступу до полонених.

Водночас у СІЗО № 1 Ростова-на-Дону, де утримують полонених, правозахисникам повідомили, до них "добре ставляться".

Правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк зазначила, що заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, фільмування, неналежні умови утримання, як щодо військовополонених, так і цивільних – це все серйозні порушення права прав людини та міжнародного гуманітарного права і можуть становити воєнний злочин.

"Крім того, в сукупності ці дії можуть становити катування, як умисне заподіяння сильного болю або страждань, фізичних чи психічних. Не кажучи вже про факт ігнорування імунітету комбатанта у випадку військовополонених, яких не може бути піддано суду за участь у воєнних діях, та незаконного арешту та утримання цивільних осіб і порушення права на справедливий суд щодо обох категорій", — сказала Синюк.

Вона також підкреслила, що це лише поодинокі факти такого поводження, про які стає відомо як виключення, оскільки досі немає повноцінного доступу ні до українських військовополонених, ні до незаконно позбавлених особистої свободи цивільних, ні загалом до місць їх утримання.

"Виникає питання щодо зусиль, які спрямовані на отримання доступу, коли на другий рік повномасштабного вторгнення залишається та ж проблема, що й у 2022 році. Крім того, одна справа – відвідування місць несвободи на окупованій території, де можуть бути серйозніші обмеження та безпекові міркування для представників МКЧХ в ході моніторингового візиту. Яка аргументація щодо території РФ, де МКЧХ залишається однією з дуже небагатьох міжнародних організацій, які мають присутність?", — каже правозахисниця.

20 травня цьогоріч командир бригади Нацгвардії України "Азов" підполковник Денис Прокопенко інформував, що у російському полоні перебувають 900 оборонців "Азовсталі".

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

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