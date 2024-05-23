ЄС закликає РФ надати списки полонених і звільнити цивільних українців

Європейський союз закликає Росію звільнити усіх затриманих цивільних українців та надати вичерпні списки і місцеперебування всіх українців, позбавлених волі.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії РФ проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"ЄС вкотре закликає Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, зокрема, негайно і беззастережно звільнити всіх свавільно затриманих українських цивільних осіб та надати вичерпні списки імен і місцеперебування всіх українців, позбавлених волі", — йдеться у заяві.

ЄС також закликав негайно звільнити трьох співробітників СММ ОБСЄ затриманих Росією.

"Росія також повинна забезпечити негайний, безпечний і безперешкодний доступ МКЧХ до всіх місць, де утримуються українці, як на тимчасово окупованих українських територіях, так і в Росії", — заявили у Брюсселі.

У ЄС також вказали на те, що питання зниклих безвісти українських цивільних осіб "нерозривно пов'язане зі становищем тисяч українських дітей, які залишаються безвісти зниклими після примусового переміщення або депортації Росією".

У Брюсселі нагадали, що Росія постійно ігнорує свої обов'язки та зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права щодо реєстрації, відстеження, зв'язку та відновлення контактів з сім'ями цих дітей, посилюючи тяжкість їхнього становища.

Наголошується, що Росія та її керівництво «повинні понести повну відповідальність за ведення агресивної війни проти України та інші найтяжчі злочини за міжнародним правом, а також за величезну шкоду, заподіяну війною».

"ЄС твердо налаштований на забезпечення повної відповідальності за всі злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, включаючи права жертв на правосуддя та відшкодування, а також гарантії неповторення", — заявили в Євросоюзі.

Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що Україна готова до обмінів полоненими з Росією у будь-який час, але російська сторона продовжує блокувати обміни полоненими.

У березні цього року Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.

На початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.