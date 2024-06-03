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Незабаром будуть публічні позитивні рішення щодо ППО для України — Офіс президента
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Незабаром будуть публічні позитивні рішення щодо ППО для України — Офіс президента

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Patriot, ППО, Україна
Система ППО Patriot під час військових навчань у Швеції, 30 квітня 2023 року. AP

Речник президента України Сергій Никифоров поінформував, що найближчим часом очікуються публічні заяви з боку союзників щодо нових поставок систем протиповітряної оборони.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами прессекретаря глави держави, у Сінгапурі Зеленський зустрічався з міністром оборони США й тоді питання ППО було основним під час їхньої розмови.

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", — сказав Никифоров.

Він додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою — з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

"І очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом", — резюмував речник президента.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Зустріч очільника Пентагону і Зеленського відбулась 2 червня на полях саміту.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору.

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