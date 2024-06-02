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Погіршення ситуація в енергосистемі України та Франція не забороняє Україні бити по Росії. 831 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Погіршення ситуація в енергосистемі України та Франція не забороняє Україні бити по Росії. 831 день війни. Онлайн

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Київ без світла, 28 листопада 2022 року
Київ без світла, 28 листопада 2022 року. УНІАН

3 червня — 831 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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Україна може збивати російську авіацію німецькими Patriot над територією РФ

Німеччина дозволила Україні бити, поставленою Берліном зброєю, по території Росії. Це, теоретично, допоможе ЗСУ збивати військову авіацію у повітряному просторі РФ німецькими системами Patriot.

Про це в ефірі німецького телеканалу Tagesschau заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова і Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати страшні керовані бомби", — сказав генерал.

Однак Фройдінг підкреслив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових, які "можуть використовувати цю зброю у рамках міжнародного права"

"Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, але й будуть також робити це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", —додав генерал.

Фройдінг не сказав, чи німецька зброя вже застосовувалася на території Росії чи над нею.

Серія вибухів пролунала у Харкові

У Харкові пролунала серія вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.

В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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