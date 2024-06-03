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Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року
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Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року

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Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині
Російський військовий Алєксєй Кіпрін. Скриншот з відео та соцмереж

1 червня в одному з російських телеграм-каналів з’явилося відео знущань над українськими військовополоненими. Російські військові змушують чотирьох українських військовополонених, яких вели зв’язаними лісом, спершу співати гімн Радянського Союзу, а тоді б’ють та імітують страту. Журналісти редакції розслідувань Суспільного ідентифікували одного з росіян та отримали від нього підтвердження, що це саме він на відео.

У каналі, що поширив відео, написали: “Кадри для тих, хто думає, що ми з ними няньчимося. Просмажку теж влаштовуємо, щоб інші боялися і не розслаблялися”.

На відео видно п’ятьох російських військових. У частини з них – відкриті обличчя. Вони спершу змушують українських військовополонених, яких ведуть із закритими обличчями, співати радянський гімн, а потім, невдоволені “результатом”, вигукують: “Збадьоріть порося”, – і б’ють двох у живіт. Чоловіки падають через біль. Одному з них, який не може встати, російський військовий ставить біля голови автомат зі словами “добивати його доведеться” та робить постріл.

Журналісти редакції розслідувань Суспільного ідентифікували росіянина, який безпосередньо знімав відео. Його обличчя видно найкраще. Також чути, що інший російський військовий кличе його “Барс”.

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених, воює в Україні з 2014 року
Алєксєй Кіпрін. Скриншоти з соцмереж

Окрім того, росіянин має велике помітне татуювання на шиї.

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених, воює в Україні з 2014 року
Російський військовий Алєксєй Кіпрін. Скриншот з відео та соцмереж

Журналісти встановили, що знімав відео 32-річний Кіпрін Алєксєй Леонідович родом з Санкт-Петербурга. Вдома на нього чекає дружина Діана і малолітній син.

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року
Весільне фото Діани і Алєксєя. Фото з соцмереж Алєксєя Кіпріна

У своїх соцмережах Алєксєй публікує свої фото у військовій формі з різних років і підписує, що він “на сторожі Русі з 2014 року”. Про його багаторічну службу у так званій міліції “ЛНР” свідчить й інформація на сайті “Миротворець”.

За інформацією ресурсу, Алєксєй був військовослужбовцем 6 мотострілецької роти 2 кулеметного взводу 2-го кулеметного відділу 4 окремої мотострілецької бригади так званої міліції "ЛНР".

За інформацією з наших джерел, наразі він — у штурмовій групі “Шторм” 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії.

Алєксєй часто публікує у соцмережах фото зі служби, які вказують на його участь у бойових діях.

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року
Алєксєй Кіпрін у фортифікаційній споруді росіян. Фото з соцмереж Алєксєя Кіпріна

Про участь Алєксєя у війні писало й міністерство оборони РФ: “Молодший лейтенант Алєксєй Кіпрін, діючи в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ, які рухалися у напрямку позицій російських підрозділів. Сміливі та рішучі дії військового озброєні бойовики, зазнавши втрат, були змушені відступити”, – повідомило міноборони Росії 5 травня.

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року
Алєксєй з побратимами. Фото з його соцмережі Вконтактє

Також на сайті міноборони РФ є інтерв'ю з Алєксєєм, в якому його називають командиром штурмової роти з позивним “Барс”. Алєксєй у масці розповідає про роботу його підрозділу: “Штурмові, оборонні й інженерно-фортифікаційні обов'язки виконує наша рота”.

Рік тому Алєксєй ділився у соцмережах фотографіями своєї нагороди “георгіївський хрест” за підписом Владіміра Путіна.

Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року
Нагорода Алєксєя Кіпріна. Фото з його соцмережі Вконтактє

Журналісти редакції розслідувань Суспільного написали на вотсап Алєксєя Кіпріна, щоб отримати підтвердження, що це він на відео.

Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: “Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені”.

2 червня Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.

Також прокуратура вже розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці встановили, що відео було знято на Харківському напрямку.

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