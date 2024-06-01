Міненерго: після нічного обстрілу були знеструмлення у низці регіонів

Після нічних атак знеструмлювалися споживачі у Харківській, Івано-Франківській, Полтавській областях. Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енерносистему обсяги обмежень можуть змінюватися.

Про це повідомляє Міненерго.

Харківська область

Внаслідок бойових дій зранку відключилась повітряна лінія обленерго, знеструмлено майже 2 тисячі абонентів. Загалом внаслідок російських обстрілів залишаються без напруги 39,3 тисячі точок обліку.

Івано-Франківська область

Через ракетну атаку частково знеструмлений один населений пункт. Тривають відновлювальні роботи.

Дніпропетровська область

Через технологічне порушення знеструмлено 326 абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Донецька область

Через російські обстріли минулої доби було знеструмлено 9,4 тисячі абонентів у 19 населених пунктах. Енергетики заживили 6,3 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 117 населених пунктів, загалом – 50 тисяч абонентів.

Закарпатська область

Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів, загалом – 2170 абонентів.

Запорізька область

На ранок через російські обстріли без світла залишаються 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті.

Полтавська область

Внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію обленерго, знеструмлені юридичні споживачі.

Сумська область

Енергетики заживили 99 абонентів у одному з населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 3827 точок обліку у 71 населеному пункті.

Херсонська область

У м. Херсон залишаються знеструмленими 3058 абонентів. В області після обстрілу було знеструмлено 1650 абонентів у 3 населених пунктах. Всього залишаються без світла 27,4 тисячі точок обліку у 48 населених пунктах.

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1555 абонентів у 28 населених пунктах.

31 травня в одному з населених пунктів виявили витік газу з підземного газопроводу середнього тиску. Без газопостачання залишилися 97 абонентів.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Також у певні години Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі.

Впродовж години застосовувалися обмеження для об’єктів ВДЕ у західному та південно-західному регіонах.

У ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони збили 35 крилатих ракет і 46 "шахедів", якими РФ атакувала Україну.

За даними Повітряних Сил, вночі російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього військо РФ випустило 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

Як повідомили у ДТЕК, у ніч проти 1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджене обладнання.

Як повідомили в "Укренерго", 1 червня росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України. Є пошкодження обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.