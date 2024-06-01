Російська армія вночі атакувала Україну безпілотниками та ракетами, під обстрілами опинилися енергообʼєкти у пʼяти областях. Через обстріли Польща піднімала в небо авіацію — Суспільне зібрало головні новини ранку 1 червня.

Нічні обстріли

Пізно ввечері командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загрозу атаки безпілотників, через що у більшості регіонах України оголосили повітряну тривогу. Близько опівночі Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області.

О другій ночі кореспонденти Суспільного поінформували про вибухи у Вінниці, а о третій ночі вибухи пролунали і в Запоріжжі. Тоді повітряна тривога була повʼязана імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Нічна атака на енергетику

Вночі Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України, а саме: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у своєму Facebook. Наслідки обстрілів уточнюються.

Відомо, що Україні можливі повернення до планових обмежень електроенергії. 1 червня обмеження будуть з 18:00 до 23:00. Причина — в дефіциті після обстрілів РФ та в тому, що влітку на електростанціях роблять планове техобслуговування, попереджали в Укренерго.

Чому це важливо: через нові російські атаки на українську енергетику в Україні знову запроваджують аварійні та планові вимкнення електрики. Для полегшення та стабілізації генерації Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн.

Польща піднімала в небо авіацію через обстріли РФ

Польські Збройні Сили в повітря піднімали літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури. Подібний випадок спостерігався у ніч на 26 травня цього року — також через масований обстріл України.

Польща регулярно піднімає свої винищувачі в небо, коли Росія вдається до масованих ракетних атак на Україну.

Допомога Україні від МВФ

Україна має отримати 2,2 мільярда доларів допомоги із програми розширеного фінансування МВФ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, оголошення про фінансування сталося після того, як представники України та Міжнародного валютного фонду досягли згоди щодо четвертого перегляду угоди EFF.

Премʼєр-міністр заявив, що Україна виконала "всі кількісні критерії та структурні маяки" до четвертого перегляду. Гроші Україна зможе отримати після затвердження Виконавчою радою МВФ.

Що це за програма: гроші EFF призначені для надання Україні стабільності в умовах війни, підтримки післявоєнного відновлення країни та сприяння економічному зростанню.

Третій табір для військовополонених в Україні

В Україні відкрили третій табір для російських військовополонених, де вони проживають, працюють та мають змогу заробляти гроші, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, це колишня невелика установа, яка використовувалася для звичайних в'язнів, а тепер для військовополонених РФ. Загалом мова йде "про кілька сот військовополонених, які там будуть утримуватись". Як каже Малюська, відкриття третього табору для військовополонених потрібне, бо немає де утримувати нових полонених. Міністр також не виключає, що цього року можуть відкрити й четвертий табір, якщо обміни не будуть проводити.

Контекст: новий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 31 травня. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Це воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Серед них — захисники Зміїного острова та оборонці Маріуполя і з "Азовсталі".