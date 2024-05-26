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Польща підняла авіацію через ракетну атаку Росії на Україну
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Польща підняла авіацію через ракетну атаку Росії на Україну

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Польські винищувачі
Польські винищувачі. Х/Міністерство оборони Польщі

Польські Збройні Сили в повітря підняли літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України", — йдеться у повідомленні.

Остання активність російської авіації, пов'язана з ударами на заході України, була зафіксована в ніч з 7 на 8 травня цього року.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", — йдеться у повідомленні.

У ніч проти 26 травня російська армія атакувала Україну комбінованою атакою. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет. Вибухи пролунали щонайменше у трьох областях, повідомили кореспонденти Суспільного.

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