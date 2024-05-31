Віялові відключення світла повернуться з 1 червня — Укренерго

Диспетчерський центр Укренерго повідомив, що в Україні можливі повернення до планових обмежень електроенергії. 1 червня обмеження будуть з 18:00 до 23:00. Причина — в дефіциті після обстрілів РФ та в тому, що влітку на електростанціях роблять планове техобслуговування.

Про це йдеться в соцмережах Укренерго.

Про терміни відключень загалом повідомлятимуть додатково. Укренерго пообіцяло застосовувати всі можливі інструменти, щоби покрити дефіцит. Але якщо області перевищуватимуть ліміти споживання, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень.

Пресслужба НЕК пояснює, що навесні та влітку на електростанціях щороку проводять планові заходи з технічного обслуговування. Це потрібно, щоби підготувати енергоблоки до опалювального сезону. Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків неможливо скасувати або відтермінувати, бо від огляду АЕС залежить ядерна безпека в цілому.

"Це [техобслуговування] може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів", — наголошують енергетики.

Кабмін 31 травня вирішив підвищити ціни на електроенергію для населення: 4,32 гривні за кВт. Новий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

Із 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.