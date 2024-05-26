Представники США візьмуть участь у Глобальному саміті миру — Reuters

У Сполучених Штатах заявили, що їхня країна візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, проте наразі невідомо, хто саме поїде на цей захід.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на неназваного американського посадовця.

За словами співрозмовника агентства, американські представники візьмуть участь у саміті. Водночас він відмовився повідомити, хто це буде і на якому рівні.

Раніше президент України Зеленський звернувся до світових лідерів, зокрема до лідерів США і Китаю, з проханням проявити лідерство у наближенні миру та особисто взяти участь у саміті. Він заявив, що понад 80 країн підтвердили участь у заході.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: