Станом на 13 годину на фронті від початку добу було зафіксовано 57 бойових зіткнень. З початку доби найбільше військо РФ атакувало на Покровському напрямку. Також підвищена активність росіян спостерігається на Харківщині. Українські воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії окупантів РФ, знищують піхоту та техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму деному зведенні 26 травня.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці росіян в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого військо РФ завдало усього вісім авіаударів – скинуло майже два десятки керованих авіабомб.

На Куп’янському напрямку сьогодні військо РФ 10 разів намагалося просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти РФ били некерованими авіаракетами в район Спірного.

Двічі російські військові спробували атакувати на Краматорському напрямку — біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Військо РФ активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари по районах Дружби, Часового Яру і Північного.

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак росіян — загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному – в районах Калинового, Сокола і Уманського.

Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку — в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбито воїнами Сил оборони.

На Времівському напрямку військо РФ застосувало вісім НАРів по району Старомайорського. Безуспішними були три атаки окупантів РФ — біля того ж Старомайорського і в районі Роздільного.

На Оріхівському напрямку окупанти РФ вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет у район Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки. Військові РФ отримали відсіч і відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів російські військові скинули у райони Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Під вогнем артилерії росіян перебували 10 прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. Серед них – Порозок, Рясне, Миропілля та Попівка.