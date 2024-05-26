ISW: передчасний початок наступальних операцій підірвав успіх РФ на Харківщині

Російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженою живою силою і ще не направили в цей район значні резерви, що призвело до зниження темпів наступу та наступальних операцій росіян. Таке зниження темпів надає українським силам тактичні можливості для контратаки.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Імовірний передчасний початок російських наступальних операцій, схоже, підірвав успіх Росії на півночі Харківської області”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що розрізненість російських підрозділів, які наразі діють на півночі Харківської області, і явна нерішучість російських військових щодо залучення до бойових дій наявних резервів свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються довести чисельність Північного угруповання військ до запланованої кінцевої чисельності перед тим, як активізувати наступальні операції і проводити наступні етапи наступальної операції на півночі Харківської області.

За даними ISW, на момент початку наступальних операцій 10 травня у складі Північного угруповання військ у районі міжнародного кордону перебувало близько 35 000 військовослужбовців, тоді як українські джерела вказували, що російські військові мають намір зосередити в районі міжнародного кордону від 50 000 до 70 000 військовослужбовців.

“Російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну, використовуючи недостатню кількість особового складу, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки зробить це завдання ще більш важким”, — відзначили аналітики.

Російське військове командування, можливо, чекає посилення наступальних операцій і проведення другого етапу операції, оскільки його плани вимагають угруповання чисельністю від 50 до 70 тисяч осіб, йдеться в аналітичному звіті.

Аналітики відзначають, що наразі російські війська мають на меті створити “буферну зону” на півночі Харківської області та просунутися в межах радіусу дії трубної артилерії міста Харкова.

“Незрозуміло, яку мету підтримуватиме другий етап операції, і чи російські сили мають більш амбітну оперативну мету”, — йдеться в аналітичному звіті.

В ISW вважають, що російське північне угруповання військ, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідної живої сили для проведення успішної операції з охоплення, оточення або захоплення міста Харкова.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.