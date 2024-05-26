Зеленський: РФ збирає нове угрупування за 90 км від Харкова

Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Про це в неділю, 26 травня, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до світових лідерів, записане у Харкові.

“Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ”, — сказав президент.

Він додав, що той, хто все це робить, не хоче миру.

Напередодні Саміту миру, що розпочнеться у Швейцарії 15 червня, Зеленський звернувся до світових лідерів, зокрема до лідерів США і Китаю, з проханням проявити лідерство у наближенні миру та особисто взяти участь у саміті. Він заявив, що понад 80 країн підтвердили участь у Саміті.