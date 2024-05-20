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США проти застосування Україною американської зброї не в ближньому бою
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США проти застосування Україною американської зброї не в ближньому бою

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Міністр оборони Ллойд Остін
Міністр оборони Ллойд Остін. Фото: AP

Увага Сполучених Штатів зосереджується на підтримці України таким чином, аби ЗСУ мали спроможності впливати на перебіг ближнього бою.

Про це на пресконференції після засідання контактної групи у форматі Рамштайн сказали міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

У посадовців запитали чи українці можуть застосовувати американське озброєння для ураження російських військ, розташованих на території РФ.

"На мою думку, вони повинні зосередитись на ближньому бою і переконатись, що вони вражають ті цілі, які забезпечать успіх у ближньому бою. Ви знаєте, що наша позиція була такою і раніше, і такою залишиться моя думка і в майбутньому. Ми очікуємо, що вони продовжать використовувати надану нами зброю по цілях всередині України", — сказав Остін.

Генерал Браун зазначив, що оскільки підтримка України триває, він продовжить взаємодіяти з Остіном, бо США надають рекомендації щодо подальших дій ЗСУ на Харківщині.

 "Але, головний ключовий момент полягає у тому, аби застосовувати спроможності, які ми надаємо, у ближньому бою", — сказав він.

Браун також висловив впевненість, що Україна не використовувала американські ракети ATACMS для ударів по Росії.

"Браун зазначив, що Я впевнений, що ATACMS, які ми надали, не використовуються по Росії. Їх застосовують для ударів по цілях на території України", — сказав генерал.

Браун зазначив, що Україна може застосовувати американське озброєння на українській території, у тому числі в окупованому Криму.

Раніше Україна попросила у США скасування обмеження на використання американської зброї територією Росії, яку визнає Вашингтон.

Уряд Великої Британії вже скасував подібне обмеження. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.

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