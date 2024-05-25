У Грузії відбувся багатотисячний марш проти закону про "іноагентів"

Багатотисячний марш проти закону про "іноагентів" пройшов у Тбілісі. Противники законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" зібралися у різних місцях столиці Грузії та об’єдналися на площі Свободи.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

До учасників маршу приєдналися студенти, які зібралися біля станції метро "Руставелі".

Учасники "Маршу свободи" попрямували до будівлі МВС Грузії під гаслом "Служи Грузії".

За словами учасників маршу, акція біля МВС має символічне значення. Вони вважають, що силовики незаконно затримали і оштрафували учасників акцій, що проходять останнім часом.

26 травня о 19.00 молодь проведе акцію у зв'язку з Днем незалежності Грузії.

Що відомо про грузинський "закон про іноагентів"

13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні за 67 секунд.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що наклала вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Видання "Эхо Кавказа" повідомляло, що керівна партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.