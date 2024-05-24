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Блінкен відвідає Молодову та Чехію
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Блінкен відвідає Молодову та Чехію

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Блінкен у травні відвідає Молдову і Чехію
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен із 28 по 31 травня поїде з робочим візитом у Європу. Він відвідає столиці Молдови та Чехії. Питанням поїздки буде й подальша підтримка України.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті Держдепу Сполучених Штатів.

У Кишиневі американський посадовець зустрінеться з президентом Молдови Маєю Санду та іншими представниками влади. Так США хоче засвідчити, що підтримує прогрес Молдови на шляху до вступу в Європейського Союзу та в поступі щодо енергетичної безпеки.

У Празі Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським та іншими високопосадовцями, щоб обговорити подальшу підтримку України, спільну модернізацію оборони та поглиблення енергетичних зв'язків.

У Чеській Республіці держсекретар також візьме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. Обговорять пріоритетні питання саміту НАТО, що відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

29 квітня під час візиту у Київ генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на ювілейний саміт Альянсу у Вашингтоні.

Після поїздки до Києва 14-15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Джо Байдена зняти обмеження на використання Україною американської зброї по території Росії. У Білому домі точаться дискусії.

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