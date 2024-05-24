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"Аналіз корупційних ризиків у відновленні України". НАЗК співпрацюватиме з Норвегією
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"Аналіз корупційних ризиків у відновленні України". НАЗК співпрацюватиме з Норвегією

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) співпрацюватиме з представниками норвезького Anti-Corruption Resource Centre (U4) в питаннях мінімізації корупційних ризиків, зокрема, у процесах відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Усунення корупційних ризиків у сфері відновлення сприятиме поверненню українців у деокуповані громади та дасть поштовх до розвитку економіки країни загалом. Тому до відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури, а також до відбудови житла, пошкодженого в результаті бойових дій, прикута особлива увага уряду", — йдеться у повідомленні.

Серед пріоритетних напрямів визначено проведення експертних консультацій за сферами, які є об’єктом спільної уваги, а також пошук та обмін інформацією, яка сприятиме проведенню досліджень напряму стратегічного аналізу корупційних ризиків.

Зокрема в антикорупційному відомстві нагадали, що торік влітку провели стратегічний аналіз "Корупційні ризики відбудови об’єктів нерухомого майна, які пошкоджені/зруйновані внаслідок збройної агресії РФ: моделювання та пропозиції щодо їх мінімізації/усунення".

За результатами аналізу НАЗК ідентифікувало вісім можливих корупційних схем, які можуть виникнути у майбутньому, та надало рекомендації з впровадження антикорупційних запобіжників, які забезпечать процес прозорої відбудови країни.

"Ця сфера також серед пріоритетів діяльності U4, про що свідчить оприлюднений нещодавно звіт "Розвиток антикорупційної практики у відбудові України: роль державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури". Крім того, минулого року організація підготувала аналітичний звіт "Зниження рівня корупції у післявоєнній відбудові України", — пояснили у відомстві.

Anti-Corruption Resource Centre (U4) – постійно діючий центр при Інституті ім. Крістіана Міхельсена (СМІ), розташований у місті Берген (Норвегія). Це неприбутковий мультидисциплінарний дослідницький інститут, в якому працюють соціологи, що спеціалізуються на дослідженні питань розвитку. Наразі U4 мають партнерів у Канаді, Данії, Фінляндії, Німеччині, Норвегії, Швеції, Швейцарії та Великій Британії.

За даними НАЗК, у 2023 році 2,4 тисячі людей потрапили до реєстру корупціонерів. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.

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