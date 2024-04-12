У 2023 році до реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тисячі людей — Опендатабот

За даними Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), у 2023 році 2,4 тисячі людей потрапили до реєстру корупціонерів. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що найбільше корупціонерів серед українських регіонів виявилось на Львівщині та Київщині. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.

"2420 осіб потрапили до реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів", — йдеться у повідомлені.

Кількість винесених вироків за корупцію. Інфографіка Опендатабот

При цьому протягом трьох останніх років лідером по винесених вироках за корупцію стала Львівська область. Водночас кількість записів від початку повномасштабної війни теж знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то минулого року — лише 192.

У яких областях України найбільше корупціонерів. Інфографіка Опендатабот

У 2021 році, переважно, люди потрапляли до реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку війни НАЗК не перевіряло декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

"Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно", — йдеться у повідомленні.

За що частіше отримували покарання. Інфографіка Опендатабот

Найчастіше корупціонерів засуджують до штрафів — 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають приблизно 5-8% покарань.

Як карають корупціонерів. Інфографіка Опендатабот

Водночас у реєстрі є вироки щодо довічного ув’язнення корупціонерів. Щоправда, у цьому випадку додаткове покарання за корупцію отримав вже довічно засуджений чоловік за навмисне вбивство. Він запропонував 2 тисячі гривень хабаря працівнику в’язниці, аби той дозволив йому отримати модем Vodafone. Нове покарання за корупцію доєдналося до попереднього вироку — й людина опинилася в реєстрі корупціонерів як довічно увʼязнена.

Ще один в’язень пропонував 200 доларів щомісяця наглядачу, аби той дозволив йому вільно ходити по території тюрми. Як результат, тепер він має відсидіти додаткових 11 років та потрапив на довічно до реєстру корупціонерів.

Засновник Опендатабот Олексій Іванкін заявив, що реєстр корупціонерів досі не є індикатором боротьби із корупцією в Україні.

"Як і не може вибіркове покарання бути вирішенням проблеми корупції, замість відбудови прозорих систем. Довічні ув’язнення "за корупцію" відображають якість даних реєстру та якість роботи НАЗК", — прокоментував він.

13 лютого НАЗК прозвітувало, що під'єднало до Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції 144 організації. Зокрема, доступ до цього ресурсу отримали 17 міністерств, 18 обласних військових адміністрацій, 4 обласних і 7 міських рад.

Єдиний портал повідомлень викривачів корупції запрацював у вересні 2023 року. Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах – інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції.