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НАЗК внесло зміни до порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції
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НАЗК внесло зміни до порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції

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Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спростило процедуру підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів корупційних злочинів та внесло зміни до порядку ведення ресурсу.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що відтепер листи-звернення про підключення організацій до порталу будуть направляти до НАЗК саме центральні органи виконавчої влади, міністерства, інші держоргани, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а також організації, що не перебувають у підпорядкуванні органів влади, такі як секретаріати Кабміну, уповноваженого Верховної ради з прав людини та уповноваженого із захисту державної мови, ЦВК, НБУ, РНБО, вищі органи у сфері судочинства тощо.

"Територіальні органи, підрозділи та підприємства, установи, організації, які перебувають у сфері управління або координації зазначених вище центральних органів, мають направити відповідні документи саме до своїх ЦОВВ/ДОЦентральні органи виконавчої влади. та ОМСОргани місцевого самоврядування., які здійснюють аналіз та облік отриманої інформації, після чого направляють до НАЗК перелік організацій, які необхідно підключити до порталу", — йдеться у повідомленні.

Відповідна інформація щодо підключення до порталу місцевих та апеляційних судів надсилається Державною судовою адміністрацією України та територіальними управліннями ДСА України до НАЗК.

"Такі документи направляються переважно в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем або на електронну пошту НАЗК. Підключення усіх організацій до порталу НАЗК здійснює шляхом надання доступу керівнику такої організації", — додали у відомстві.

Що відомо про Єдиний портал повідомлень викривачів корупції

Єдиний портал повідомлень викривачів корупції запрацював у вересні 2023 року. Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах – інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції.

13 лютого НАЗК прозвітувало, що під'єднало до Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції 144 організації. Зокрема, доступ до цього ресурсу отримали 17 міністерств, 18 обласних військових адміністрацій, 4 обласних і 7 міських рад.

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