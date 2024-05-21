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Молдова та ЄС уклали безпекову угоду
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Молдова та ЄС уклали безпекову угоду

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Молдова, ЄС
Підписання безпекової угоди між Молдовою і ЄС. Х/Жозеп Боррель

Європейський Союз та Молдова підписали безпекову угоду, який є першим подібним документом для політично-економічного блоку.

Про це у соцмережі X повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Молдова стала першою країною, яка підписала з ЄС угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони", — йдеться у дописі Борреля.

Він додав, що таке партнерство підсилює стійкість країни та дозволяє разом реагувати на спільні безпекові виклики, робити дії ефективнішими та починати співпрацю в нових галузях.

Раніше у молдовському МЗС повідомляли, що це партнерство функціонуватиме як "парасольковий механізм" для всіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС. Там додали, що на основі цього партнерства з ЄС обговорюватимуть ситуацію у сфері безпеки та оборони, а також зможуть встановити тематичні діалоги щодо певних областей, що становлять взаємний інтерес. При цьому у документі про партнерство в галузі безпеки та оборони не буде статусу міжнародного договору. Він буде ґрунтуватися на політичних зобов'язаннях.

Євроінтеграція Молдови

8 листопада 2023 року стало відомо, що Єврокомісія рекомендує Європейській раді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.

Наприкінці грудня 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що має намір балотуватися на другий президентський термін наприкінці 2024-го. Тоді ж вона закликала молдовський парламент розпочати підготовку до референдуму щодо прагнення країни до вступу в Євросоюз.

21 березня парламент Молдови затвердив декларацію про європейську інтеграцію країни. Документ стверджує, що вступ до Європейського Союзу забезпечить майбутнє Молдови як нейтральної та цілісної держави.

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