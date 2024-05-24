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У Лондоні 64-річного чоловіка затримали за підозрою у сприянні російській розвідці
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У Лондоні 64-річного чоловіка затримали за підозрою у сприянні російській розвідці

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Британські правоохоронці
Поліція у Лондоні, 14 травня 2024 року. REUTERS

У Лондоні поліція затримала 64-річного мешканця англійського міста Харлоу Майкла Філліпса. Його звинувачують у сприянні російській розвідці.

Про це пише Reuters з посиланням на дані англійської поліції.

У рамках справи поліція провела обшуки за двома адресами.

Філіпса затримали відповідно до положення закону про національну безпеку, що дозволяє затримувати людей без ордера, якщо поліція має підстави підозрювати їх у тому, що вони беруть участь "у діяльності, пов'язаної з загрозою з боку іноземної держави".

Подробиці звинувачення поліція не повідомила лише уточнивши, що справа проти Філіпса не пов'язана з іншими розслідуваннями.

Звинувачення стосується дій, які передбачають матеріальне сприяння іноземній розвідувальній службі у веденні діяльності, пов'язаної зі Сполученим Королівством.

Його звинуватили у злочині, що суперечить розділу 3 NSA, який стосується допомоги іноземній розвідці.

Як пише Reuters, у 2025 році п’ять чоловіків мають постати перед судом, звинувачених у різних злочинах, пов’язаних із підпалом українського бізнесу в Лондоні, який, за словами британських прокурорів, нібито був оплачений російською розвідкою.

Раніше цього місяця Велика Британія заявила, що вишле російського аташе з питань оборони, позбавить дипломатичного статусу деякі пов’язані з Росією об’єкти та обмежить тривалість російських дипломатичних віз у відповідь на "зловмисну діяльність" Москви.

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