Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Китай працює над наданням летальної допомоги Росії для застосування у війні проти України.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на британське агентства PAMedia, яке цитувало промову міністра на лондонській конференції з безпеки.

Як повідомив Шеппс під час оборонної конференції у Лондоні, інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США.

"У нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні. Американська й британська розвідка оприлюднять дані про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну надходить летальна допомога", — сказав Шеппс.

Як відзначає Reuters, на конференції в Лондоні Шеппс заявив, що американська і британська військова розвідка мають докази того, що "летальна допомога зараз є або буде надходити з Китаю в Росію і далі в Україну", і він думає, що "це значна подія".

Агенція наголошує, що Шеппс не надав доказів на підтримку свого твердження. Але він сказав, що торгівля між країнами зросла на 64% з початку війни в Україні, і "вони прикривають один одного".

У середині травня президент Володимир Путін побував з візитом у Китаї. Разом із ним в КНР побували й ключові чиновники нового російського уряду.